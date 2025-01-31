Россияне обстреляли базу Украинского Красного Креста в Славянске

фото: Красный Крест Украины

В Славянске окупанты третий раз обстреляли базу отрядов быстрого реагирования Украинского Красного Креста

Об этом сообщил "Красный Крест Украины", передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 22 января. Оккупанты обстреляли арендованное офисное здание беспилотником.

В то время на базе находилась команда ротации волонтеров миссии "Восток" в составе 11 человек. Никто из волонтеров не пострадал, однако здание и придомовая территория получили серьезные повреждения.

В Красном Кресте отмечают, что обстрел помещения гуманитарной организации является грубым нарушением международного гуманитарного права.

"Подобные обстрелы ставят под угрозу жизнь гуманитарных работников, ежедневно спасающих других, и создают дополнительные вызовы в выполнении нашей деятельности. Украинский Красный Крест категорически осуждает эти действия и подчеркивает важность соблюдения правил ведения войны", - отметили в организации.

Красный Крест категорически осуждает такие действия и акцентирует важность соблюдения правил ведения войны.

Напомним, в течение 30 января российские военные нанесли 3 784 удара по линии фронта и гражданскому сектору Донбасса. В результате атак погиб мирный житель, еще 18 человек получили ранения, среди них двое детей.