Появились новые подробности ракетного удара по Одессе

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Россияне ударили по центру Одессы тремя баллистическими ракетами, повредили гостиницу и ранили людей

Об этом глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил в телеэфире, передает RegioNews.

По его словам, кафиры ударили по центральной части города тремя баллистическими ракетами. Пока известно о трех пострадавших.

Руководитель ОВА сообщил, что две женщины были доставлены в больницу с предварительно средней степенью тяжести ранений. Также ранение получил парень 2006 года рождения.

Кипер заметил, что оккупанты попали в гостиницу. В настоящее время идет разбор завалов с целью поиска людей, которые могли остаться в номерах при обстреле.

Как сообщалось, сегодня, 31 января, после объявления воздушной тревоги в Одессе раздались взрывы.

Напомним, за последние сутки враг обстрелял Донетчину почти 4 тыс. раз.