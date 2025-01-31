20:25  31 января
В ЕС горел украинский ресторан Slava Ukraina
18:55  31 января
В Киеве учительница и ученица устроили разборки в школе
19:54  31 января
Одна из европейских стран смягчила визовые ограничения для украинцев и их детей
UA | RU
UA | RU
31 января 2025, 23:07

Появились новые подробности ракетного удара по Одессе

31 января 2025, 23:07
Читайте також українською мовою
фото: соцсети
Читайте також
українською мовою

Россияне ударили по центру Одессы тремя баллистическими ракетами, повредили гостиницу и ранили людей

Об этом глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил в телеэфире, передает RegioNews.

По его словам, кафиры ударили по центральной части города тремя баллистическими ракетами. Пока известно о трех пострадавших.

Руководитель ОВА сообщил, что две женщины были доставлены в больницу с предварительно средней степенью тяжести ранений. Также ранение получил парень 2006 года рождения.

Кипер заметил, что оккупанты попали в гостиницу. В настоящее время идет разбор завалов с целью поиска людей, которые могли остаться в номерах при обстреле.

Как сообщалось, сегодня, 31 января, после объявления воздушной тревоги в Одессе раздались взрывы.

Напомним, за последние сутки враг обстрелял Донетчину почти 4 тыс. раз.

Одесса атака обстрел разрушения война
Взрывы в Одессе: неизвестные запустили фейерверк во время воздушной тревоги
31 января 2025, 22:25
В результате российской атаки по Одессе есть разрушения и раненые
31 января 2025, 21:43
В Одессе из-за взрыва повреждена элитная гостиница "Бристоль" после предупреждения о баллистической опасности
31 января 2025, 20:07
Все новости »
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
В Карпатах ищут пятерых пропавших без вести украинцев
31 января 2025, 22:42
Взрывы в Одессе: неизвестные запустили фейерверк во время воздушной тревоги
31 января 2025, 22:25
В известном университете Киева разгорелся скандал: преподавателя обвинили в притязаниях
31 января 2025, 22:06
В результате российской атаки по Одессе есть разрушения и раненые
31 января 2025, 21:43
В Черкасской области поймали сразу нескольких пьяных водителей
31 января 2025, 21:22
В Николаевской области на взятке в 1000 долларов задержан директор коммунального предприятия
31 января 2025, 21:20
Жителей еще одного города призывают эвакуироваться из-за наступления россиян
31 января 2025, 20:53
В Днепре 21-летнего парня похитили прямо из его квартиры
31 января 2025, 20:42
Украинцы стали меньше жениться и гораздо чаще разводиться
31 января 2025, 20:39
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Все публикации »
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Юрий Чевордов
Все блоги »