Росіяни влучили по 5-поверхівці у Полтаві
Вранці, 1 лютого, ворог вдарив по Полтаві. Є влучання в житловий будинок
Про це повідомили в Полтавській ОВА, передає RegioNews.
Зараз на місці працюють рятувальники, екстрені служби. Інформація уточнюється.
Містян закликають, не нехтувати безпекою та переребувати в укриттях.
Раніше в Полтавській ОВА зазначили, що є пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі. Без світла залишилися 164 побутових та 1 юридичний споживачі.
Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.
Нагадаємо, через ракетну атаку росіян зранку 1 лютого у семи областях країни запровадили аварійні відключення світла.
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