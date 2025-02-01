Росіяни влучили по 5-поверхівці у Полтаві

Вранці, 1 лютого, ворог вдарив по Полтаві. Є влучання в житловий будинок

Про це повідомили в Полтавській ОВА, передає RegioNews.

Зараз на місці працюють рятувальники, екстрені служби. Інформація уточнюється.

Містян закликають, не нехтувати безпекою та переребувати в укриттях.

Раніше в Полтавській ОВА зазначили, що є пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі. Без світла залишилися 164 побутових та 1 юридичний споживачі.

Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, через ракетну атаку росіян зранку 1 лютого у семи областях країни запровадили аварійні відключення світла.