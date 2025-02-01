Масштабная атака в Украине: в ряде областей ввели аварийные отключения
Из-за ракетной атаки россиян утром 1 февраля в семи областях страны ввели аварийные отключения света
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.
Ограничения применяются в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.
"Враг продолжает свой энергетический террор! В связи с атакой оператор системы передачи срочно применяет превентивные меры ограничения", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.
Как известно, по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Россияне атакуют страну крылатыми и баллистическими ракетами. Около 5:33 военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока, в областях, где объявлена воздушная тревога.
Напомним, накануне россияне ударили по центру Одессы тремя баллистическими ракетами, повредили гостиницу и ранили людей.