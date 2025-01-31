Жителей еще одного города призывают эвакуироваться из-за наступления россиян

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Национальную полицию Украины.

"В изуродованном Мирнограде осталось около трех тысяч человек, которые выживают под обстрелами. В городе почти не работает мобильная связь – чтобы сообщить об эвакуации, полицейские обходят дома и объезжают улицы с громкоговорителями. Цель одна – спасти больше жизней", - говорится в сообщении.

Детей, по предварительным данным, в городе нет – всех эвакуировали.

Мирноград – город Покровского района в Донецкой области. Административный центр Мирноградской городской общины. До полномасштабной войны здесь проживало около 50 тысяч человек.

Напомним, вечером 31 января россияне ударили по Одессе. Из-за взрыва была повреждена элитная гостиница "Бристоль". В сети публикуют фотографии и видео последствий.