На Донетчине гражданин России, якобы приехавший к дочери, "сдавал" позиции ВСУ

фото: пресс-центр СБУ

Служба безопасности Украины задержала еще одного агента ФСБ в Донецкой области. Им оказался 56-летний гражданин России. Человек корректировал удары россиян по локациям Сил обороны на Лиманском направлении

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

По данным ведомства, агент прибыл в Украину из Москвы за несколько дней до начала полномасштабной войны. Мужчина якобы приехал навестить дочь в поселке Райгородок Краматорского района.

После 24 февраля 2022 г. он проживал в этом поселке и пытался вести незаметный образ жизни.

В 2024 году в мессенджере Telegram с ним связался знакомый - военный из "ДНР". Он попросил посылать ему информацию военного характера.

Подозреваемый собирал данные о расположении Сил обороны в поселке Райгородок. Кроме того, в текстовых сообщениях он передавал локации фортификационных сооружений и наводил удары по критической инфраструктуре в районе населенного пункта.

Впоследствии агент планировал побег в государство-агрессор, однако его разоблачили и задержали правоохранители.

Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами коммуникации с российской спецслужбой.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, на прошлой неделе СБУ задержала в Донецкой области двух российских агентов. Злоумышленники корректировали российские удары по украинским войскам, держащим оборону на Краматорском и Новопавловском направлениях.

Также правоохранители разоблачили курсантку военного института, которая сдавала врагу локации казарм одногруппников. Она планировала навести ракетный удар РФ по одному из украинских военных институтов.

Ранее в Киеве задержали адвоката, который вербовал агентов для российской разведки и защищал их в суде.