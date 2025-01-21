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21 января 2025, 20:43

Полиция разыскала мужчину, совершившего надругательство над флагом Украины в Белой Церкви

21 января 2025, 20:43
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фото: полиция
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Полиция Киевщины разыскала и сообщила о подозрении мужчине, который в Белой Церкви в присутствии людей сорвал Государственный Флаг и бросил его на землю. Мужчине теперь грозит до трех лет тюрьмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию в Киевской области.

"Фигурант демонстративно, в присутствии прохожих, сломал крепеж и бросил флаг Украины на землю", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что правоохранителям стало известно о факте поругания над флагом из видео, которое появилось в одном из Telegram-каналов. Инцидент произошел возле одного из религиозных построек в городе Белая Церковь.

Правоохранители установили личность нарушителя – это 58-летний местный житель.

Также в полиции выяснили, что событие произошло 13 января. Мужчине сообщили о подозрении по статье Уголовного Кодекса о надругательстве над государственными символами.

Напомним, ранее сообщалось, что по факту надругательства над государственным флагом в Белой Церкви в Киевской области начато досудебное расследование.

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