На Закарпатье мобилизованный украл 27 тысяч евро из кабинета начальника ТЦК

фото: pixabay

На Закарпатье произошел необычный скандал с ТЦК и СП. Один из мобилизованных отмычкой открыл кабинет начальника военкомата и украл оттуда 27 тысяч евро

Об этом рассказал политолог Денис Гороховский, передает RegioNews.

По его словам, мужчину сначала привели в военно-врачебную комиссию (ВЛК). Воспользовавшись моментом, тот сломал замок на двери, проник в кабинет начальника и украл деньги. После этого мужчина выбрался через окно и скрылся. Его разыскивают правоохранители.

Гороховский отметил, что наличие такой суммы денег начальник ТЦК объяснил тем, что якобы он собирал их для закупки дронов на фронт, подчеркнув, что это не взятки.

Напомним, в Винницкой области работник ТЦК за 16 тысяч долларов помогал желающим избежать мобилизации. Фигуранта задержали, когда он получал очередную часть взятки.