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Двое злоумышленников годами входили в доверие к одиноким пенсионерам и людям с инвалидностью, переписывали на себя их жилье, а после – давали хозяевам смертельную дозу яда

Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.

Мошенники искали уязвимых людей, которых склоняли к совместному употреблению алкоголя. Они регулярно приносили им спиртное, добавляя в него сильнодействующие лекарства и вредные вещества, в частности метиловый спирт. Обманом заставляли жертв оформлять доверенности на распоряжение их имуществом, а после получения документов добавляли смертельную дозу лекарства в алкоголь и травили владельцев недвижимости.

Злоумышленников задержали при попытке отравить очередную жертву – 66-летнего мужчину, который имеет инвалидность по зрению.

Во время обысков у злоумышленников изъяли бутылки со спиртосодержащими веществами, сильнодействующие пилюли, документы на имущество (доверенности, завещания, заявления, договоры), паспорта, пенсионные удостоверения, десятки банковских карточек и мобильные телефоны. Кроме того, у них обнаружили винтовку, гладкоствольное ружье и патроны.

Двум фигурантам, мужчинам 44 и 34 лет, объявили подозрения. Им грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненный срок с конфискацией имущества.

Полиция устанавливает всех потерпевших от действий злоумышленников.

Напомним, ранее сообщалось, что мошенник из Сум выманил миллионы гривен у волонтеров, выдавая себя за военного.