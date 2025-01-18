06:55  17 января
Хотел "отжать" базу отдыха: на Одесщине будут судить мэра Белгород-Днестровского
22:45  17 января
Воздушные силы показали, как уничтожили 20 российских крылатых ракет
00:41  17 января
Убила младенца и выбросила в мусорный бак: в Черкасской области матери сообщили о подозрении
UA | RU
UA | RU
18 января 2025, 01:05

В Чернигове задержали злоумышленников, которые годами травили людей с инвалидностью ради квартир

18 января 2025, 01:05
Читайте також українською мовою
фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Двое злоумышленников годами входили в доверие к одиноким пенсионерам и людям с инвалидностью, переписывали на себя их жилье, а после – давали хозяевам смертельную дозу яда

Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.

Мошенники искали уязвимых людей, которых склоняли к совместному употреблению алкоголя. Они регулярно приносили им спиртное, добавляя в него сильнодействующие лекарства и вредные вещества, в частности метиловый спирт. Обманом заставляли жертв оформлять доверенности на распоряжение их имуществом, а после получения документов добавляли смертельную дозу лекарства в алкоголь и травили владельцев недвижимости.

Злоумышленников задержали при попытке отравить очередную жертву – 66-летнего мужчину, который имеет инвалидность по зрению.

Во время обысков у злоумышленников изъяли бутылки со спиртосодержащими веществами, сильнодействующие пилюли, документы на имущество (доверенности, завещания, заявления, договоры), паспорта, пенсионные удостоверения, десятки банковских карточек и мобильные телефоны. Кроме того, у них обнаружили винтовку, гладкоствольное ружье и патроны.

Двум фигурантам, мужчинам 44 и 34 лет, объявили подозрения. Им грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненный срок с конфискацией имущества.

Полиция устанавливает всех потерпевших от действий злоумышленников.

Напомним, ранее сообщалось, что мошенник из Сум выманил миллионы гривен у волонтеров, выдавая себя за военного.

отравление задержание Черниговская область присвоение квартира злоумышленники
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
В Житомирской области судили мужчину, который принял вручение повестки за шутку
18 января 2025, 00:24
На Буковине будут судить правоохранителя, который на лодках переправлял уклонистов через Прут
17 января 2025, 23:30
Воздушные силы показали, как уничтожили 20 российских крылатых ракет
17 января 2025, 22:45
В Кривом Роге задержали 14-летних подростков, которые подожгли автомобиль военного
17 января 2025, 22:20
Смертельный пожар на Черниговщине: в жилом доме сгорел человек
17 января 2025, 21:50
Во Львове госпитализировали троих детей, которые сделали взрывчатку по инструкции в TikTok
17 января 2025, 21:20
В Сумской области пограничники уничтожили редкий российский путепрокладчик БАТ-2
17 января 2025, 20:56
Черниговские спасатели продолжают поиски провалившегося под лед мальчика
17 января 2025, 20:33
Муж похоронил первую жену в Херсоне, а в Кривом Роге его вторую женщину убило обломками
17 января 2025, 20:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Каким будет курс доллара в 2025 году
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Все публикации »
Тарас Загородний
Юрий Бутусов
Юрий Богданов
Все блоги »