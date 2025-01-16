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16 января 2025, 09:05

На Полтавщине в результате атаки дронов повреждена энергетическая инфраструктура, – ОВА

16 января 2025, 09:05
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Сегодня ночью, 16 января, Полтавщину атаковали российские БпЛА. ПВО отработала по вражеским целям. Зафиксированы повреждения энергоинфраструктуры

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на официальный Telegram-канал Полтавской областной военной администрации.

По имеющимся данным, люди не пострадали.

"Обломками беспилотников повреждена энергетическая инфраструктура на территории области. Без света сейчас 301 бытовой и 22 юридических потребителя", – говорится в сообщении.

Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения.

Напомним, 15 января российские военные атаковали газовую инфраструктуру в Харьковской области. Часть ракет удалось сбить.

война обстрелы инфраструктура Полтавская область энергетика Полтавская ОВА
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