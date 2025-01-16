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16 января 2025, 09:58

Ночью ПВО приземлила 34 российских "шахеда" и беспилотники-имитаторы

16 января 2025, 09:58
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 16 января русские войска выпустили по Украине 55 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 34 вражеских дронов, еще 18 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Известно, что враг запустил ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотники других типов направлений - Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ.

"По состоянию на 09.00 подтверждено избиение 34-х ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях. 18 вражеских беспилотников - потеряны (без отрицательных последствий)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько дронов попали в фермерское хозяйство на Черниговщине, также в результате падения сбитых вражеских беспилотников повреждены частные дома в Харьковской и Полтавской областях.

Ранее сообщалось, что за неделю Сухопутные войска уничтожили около 250 российских БпЛА разных типов.

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