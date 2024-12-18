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18 декабря 2024, 14:28

Чиновник на экскаваторе: руководитель психбольницы в Полтаве устроил стрельбу из-за дерева

18 декабря 2024, 14:28
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фото: "Полтавщина"
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Руководитель областной психбольницы Виктор Волошин оказался в центре очередного скандала в Полтаве. Он в нетрезвом состоянии пытался снести дерево во дворе ОСМД, повредил забор и устроил стрельбу из травматического оружия. Жители опасаются, что чиновник избежит наказания

Об этом передает RegioNews со ссылкой на издание "Полтавщина".

Жители дома сообщили, что 40-летний Виктор Волошин заехал во двор ОСМД "Уют на Балакина" по ул. Семена Антонца, 18, пытался самовольно снести ореховое дерево, которое, по его мнению, мешало ему парковаться. Это произошло вечером 16 декабря.

По словам главы ОСМД Александра Литвиненко, Волошин приехал на экскаваторе в нетрезвом состоянии. При попытке снести дерево он повредил забор, что повлекло за собой конфликт с жителями. В ходе спора Волошин достал травматический пистолет и начал стрелять. На место происшествия вызвали полицию, которая изъяла у 40-летнего мужчины устройство для отстрела патронов с резиновыми пулями.

Полиция расследует этот случай по статье "Хулиганство". В конфликте пострадали трое мужчин в возрасте 40, 57 и 72 лет, степень их травм уточняется.

Жители опасаются, что Волошин может избежать ответственности и обратились к журналистам, чтобы дать делу огласки. Связаться с чиновником, чтобы выслушать его версию событий, СМИ пока не удалось.

Справка: Виктор Волошин неоднократно становился фигурантом конфликтных ситуаций, в частности, связанных с жителями Полтавы. В 2022 году жители ул. Медицинской заявляли, что чиновник в нетрезвом состоянии справлял нужду во дворе и угрожал сжечь их дом.

В сентябре этого года его имя фигурировало в расследовании возможных финансовых махинаций, связанных с урожаем на полях больницы. Волошин все обвинения отрицает.

Напомним, в ночь на 15 декабря в селе Большие Поселки Ровенского района между двумя компаниями разразился конфликт, который перерос в стрельбу с пострадавшими. В результате инцидента четырех парней госпитализировали в больницу.

Суд избрал меру пресечения для 25-летнего стрелка. Парня взяли под стражу сроком на 48 суток.

чиновники Полтава конфликт скандал психбольница Виктор Волошин
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