Мэр Запорожья сказал, когда школы города пойдут на каникулы

Детские садики будут работать в обычном режиме

Детские садики будут работать в обычном режиме

Рixabay

В Запорожье школы уйдут на каникулы с 19 октября на две недели. Возможно продление каникул, исходя из эпидемиологической ситуации.

Об этом в Facebook заявил мэр Запорожья Владимир Буряк, передает RegioNews.

Отмечается, что в школы ученики должны вернуться 2 ноября. Детские сады будут работать в обычном режиме и дальше.

"С понедельника, как и было запланировано, учащиеся всех учебных заведений Запорожья идут на каникулы до 30 октября. Детские сады пока будут работать в обычном режиме", - отметил Буряк.

Он добавил, что дальше все будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса в городе и стране.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко объяснил, когда начнутся осенние каникулы в столичных школах.

Ранее сообщалось, что Кабмин рекомендует установить каникулы с 15 до 30 октября. После этого возможен переход на дистанционное и смешанное обучение с учетом эпидемической ситуации.