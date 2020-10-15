Карантин в Украине: Стало известно, в какую зону попадет Киев

Решение будет принято сегодня

Решение будет принято сегодня

Фото: flickr

Киев в обновленном карантинном списке останется в "оранжевой" зоне. Соответствующее решение сегодня, 15 октября, должна принять Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, информирует RegioNews.

Попадание в "красную" зону карантина возможно лишь при ухудшении ситуации с заполненностью больничных коек.

"Киев сейчас в "оранжевой" и будет в "оранжевой" зоне. Все зависит от единственного критерия. Это кровати в больницах", - сказал Рубан.

Он добавил, что ситуация с детскими садикам и школами сейчас в Киеве полностью контролируема.

"По городу Киеву переболели меньше, чем пол процента посетителей всех учебных заведений. Это и ученики, и учителя, другие работники. Ситуация работается по алгоритму самоизоляции и проведения своевременных мероприятий", - сказал Рубан.

Напомним, 13 октября в Украине продлили карантин до конца года.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)