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15 октября 2020, 10:56 2

Карантин в Украине: Стало известно, в какую зону попадет Киев

15 октября 2020, 10:56 2
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Решение будет принято сегодня
Решение будет принято сегодня
Фото: flickr
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Киев в обновленном карантинном списке останется в "оранжевой" зоне. Соответствующее решение сегодня, 15 октября, должна принять Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, информирует RegioNews.

Попадание в "красную" зону карантина возможно лишь при ухудшении ситуации с заполненностью больничных коек.

"Киев сейчас в "оранжевой" и будет в "оранжевой" зоне. Все зависит от единственного критерия. Это кровати в больницах", - сказал Рубан.

Он добавил, что ситуация с детскими садикам и школами сейчас в Киеве полностью контролируема.

"По городу Киеву переболели меньше, чем пол процента посетителей всех учебных заведений. Это и ученики, и учителя, другие работники. Ситуация работается по алгоритму самоизоляции и проведения своевременных мероприятий", - сказал Рубан.

Напомним, 13 октября в Украине продлили карантин до конца года.

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коронавирус Украина Киев карантин зона
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