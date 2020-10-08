По делу Шеремета назначили нового основного присяжного
Перед этим суд отстранил одного из трех присяжных Юрия Михайленко
Перед этим суд отстранил одного из трех присяжных Юрия Михайленко
Шевченковский районный суд Киева определил нового основного присяжного по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета вместо Юрия Михайленко, который был отстранен.
Об этом было объявлено во время судебного заседания, передает RegioNews.
Новым главным присяжным стал Юрий Федоренко, он был определен автоматически.
Согласно протоколу автоматического определения присяжных, определены основные присяжных в составе Юрия Федоренко, Григория Фирсова, Натальи Глобы", - заявила председательствующая судья.
Напомним, суд отстранил одного из присяжных в деле Шеремета.
4 сентября суд выбрал присяжных по делу об убийстве Шеремета. С 28 сентября суд присяжных начал рассмотрение дела Шеремета, пятеро присяжных приняли присягу.
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