По делу Шеремета назначили нового основного присяжного

Перед этим суд отстранил одного из трех присяжных Юрия Михайленко

Перед этим суд отстранил одного из трех присяжных Юрия Михайленко

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Шевченковский районный суд Киева определил нового основного присяжного по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета вместо Юрия Михайленко, который был отстранен.

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