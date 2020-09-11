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11 сентября 2020, 17:52 4

"Хасиды не обслуживаются": В Умани заметили дискриминационную табличку в магазине

11 сентября 2020, 17:52 4
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Касательно этого дела Объединённая еврейская община Украины уже обратилась в правоохранительные органы
Касательно этого дела Объединённая еврейская община Украины уже обратилась в правоохранительные органы
Фото: flickr
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В пятницу утром, 11 сентября, на одном из магазинов города Умань на улице Тищика появилась табличка с надписью "Хасиды не обслуживаются. COVID-19".

Как сообщило издание JewishNews, фото объявления на своей странице в Facebook обнародовал один из членов общины брацлавских хасидов в Умани Хаим Хазин, который считает объявление дискриминирующим, передает RegioNews со ссылкой на "Страну".

Хаим Хазин отметил, что до сегодняшнего дня такого отношения к хасидам не было никогда. При этом подобное объявление обнаружено лишь на входе в одно заведение. Известно, что автору фотографии поступали угрозы, когда он подошёл к заведению, чтобы сделать фото.

По данному факту Объединённая еврейская община Украины уже обратилась в правоохранительные органы с заявлением об открытии уголовного дела по статье 161 "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии".

Фотография таблички, которую выложил на личной странице руководитель Объединённой еврейской общины Украины и представитель Likud World в Украине Михаэль Ткач, разошлась в соцсетях. В комментариях к записи пользователи Facebook сочли, что фото может быть фейком. В доказательство члены еврейской общины сделали дополнительные снимки.

Напомним, хасиды в Умани снесли карантинное ограждение у могилы раввина Нахмана.

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