Ноунеймы Зе: кто возглавил региональные организации "Слуги народа" в центральной Украине

Центральная Украина является весьма своеобразным регионом, где Владимиру Зеленскому сейчас доверяет уже значительно меньше половины избирателей. Впрочем, здесь ситуация по рейтингам президентской партии не такая сложная, как, скажем, на Западной Украине

Центральная Украина является весьма своеобразным регионом, где Владимиру Зеленскому сейчас доверяет уже значительно меньше половины избирателей. Впрочем, здесь ситуация по рейтингам президентской партии не такая сложная, как, скажем, на Западной Украине

Одновременно такие противоречивые фигуры, как мэр Днепра Борис Филатов или до сих пор популярный в Виннице бывший премьер Владимир Гройсман, сильно усложняют жизнь руководству "Слуги народа". Поэтому в отличие от западных областей, где руководителями областных партячейок стали случайные КВНщики, в центре страны президент Зеленский демонстрирует большую внимательность. И хоть имена избранных руководителей мало что могут сказать широкой общественности, чувствуется, что каждое из этих назначений является взвешенным и выстраданным.

RegioNews продолжает серию публикаций о руководителях областных партийных организаций правящей партии. Сегодня представляем команду "слуг", которая будет заниматься: Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областями.

Винницкая область. Ирина Борзова

Малоизвестная широкой публике депутат Ирина Борзова стала лидером Винницкой областной организации "Слуги народа". Но неизвестность этой народной избранницы не должна вводить в заблуждение: у Ирины Наумовны есть существенный бэкграунд в виде отца, известного КВНщика, и мужа – экс-руководителя Государственного управления делами (ГУД) и с недавних пор – главы Винницкой области.

Отец Ирины, Наум Баруля является многолетним бизнес-партнером Владимира Зеленского – его фамилия фигурирует в титрах большинства телевизионных проектов "Квартала". Помимо этого он является представителем интересов в Украине основателя КВН Александра Маслякова. Зять Барули и муж нынешней руководительницы винницкого отделения "Слуги народа" Сергей Борзов, после того, как побыл руководителем ГУД, в прошлом месяце получил назначение главы Винницкой ОГА.

Поэтому получается, что Винниччиной, которая считается вотчиной Петра Порошенко и Владимира Гройсмана, в настоящее время руководит семейный подряд Борзовых – приближенных к президенту Зеленского людей.

Делая ставку на семью Барули Зеленский пытается выбить бывшего президента и бывшего главу правительства, которые используют область в качестве плацдарма для политического реванша.

Больше об Ирине Борзовой читайте здесь

Днепропетровская область. Юрий Кисель

Главной проблемой Юрия Киселя является нынешний мэр Днепра Борис Филатов. Человек, который некогда был в обойме Игоря Коломойского, ныне противостоит не только своему бывшему работодателю, но и бросает вызов самому президенту.

Филатовская партия "Пропозиция", в которую мэр Днепра пытается подтянуть всех неугодных Зеленскому мэров, вполне может испортить результат "Слуги народа". И не только на Днепропетровщине, но и в других центральных областях Украины.

Юрий Кисель – совсем не та фигура, которая может противостоять Филатову. Тем более, что нардепа мало знают в самом Днепре – его бэкграунд связан, скорее, с Кривым Рогом. Но управлять криворожской организацией партия поставила Юрия Корявченкова - "Юзика". Плюс к этому на родине президента слишком активными являются Юрий и Александр Вилкулы, которые не хотят сдавать город ставленникам нового президента.

По сути Кисель оказался зажатым между неспособностью что-то сделать в областном центре и необходимостью согласовывать свои шаги с непредсказуемым "Юзиком" и мощным кланом Вилкулов.

А учитывая низкий уровень политического авторитета Киселя, людям, которые стремятся попасть в президентскую политическую обойму и получить мандат "Слуги народа" на предстоящих местных выборах, следует искать контакты на уровне того же самого "Юзика" или в Офисе президента.

Больше о Юрие Kиселе читайте здесь

Кировоградская область. Александр Дануца

Облегчает жизнь новоназначенному руководителю Кировоградской областной организации "Слуги народа" сравнительно высокий рейтинг правящей партии в регионе – за "СН" готовы проголосовать около 35% избирателей. Поэтому Александру Дануце не надо будет поднимать местную партячейку с политического дна, как это придется делать его коллегам на Западе.

В то же время Дануце приходится разруливать скандал со взяткой бывшего губернатора Балоня, который существенно подмочил репутацию ЗеКоманди на Кировоградщине. Но учитывая существенный медийный опыт руководителя областной организаций "СН" и его контакты с местными журналистами, можно предположить, что с этой проблемой Дануца способен справиться.

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Полтавская область. Ольга Савченко

Google и Википедия знают об Ольге Савченко очень немного. Кроме того, что она уроженка Киевской области, Савченко прославилась разве что ограблением ее элитной машины на киевский Дарнице. А свой Facebook депутат перестала вести еще осенью прошлого года, хотя до этого очень активно пропагандировала свою политическую партию и ее лидера.

Действительно, политическая невнятность новоназначенного лидера Полтавского отделения партии Зе вполне соответствует характеристике этого региона. Зеленский имеет здесь довольно высокий процент популярности, поэтому назначение какой-либо известной и противоречивой личности могло бы причинить ущерб репутации "СН". А Савченко – вполне нейтральная фигура, которая по крайней мере не испортит существующий рейтинг партии президента.

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Черкасская область. Александр Завитневич

Единственной существенно проблемой для Завитневича на Черкащине является мэр областного центра Анатолий Бондаренко, который вместе со своим коллегой из соседнего Днепра Филатовым пытаются как можно сильнее досадить президенту Владимиру Зеленскому.

В то же время рейтинги "Слуги народа" позволяют рассчитывать на пополнение городского совета достаточно мощным отрядом "зеленых". И это позволит, даже в случае переизбрания Бондаренко, нивелировать его влияние на городские хозяйственные процессы.

На фоне других своих коллег по центральному региону Александр Завитневич является весьма влиятельной фигурой. Он женился на однокласснице нынешнего президента страны. И благодаря этому "кумовству" получил не только мандат народного депутата, но и должность руководителя комитета ВР по национальной безопасности и обороне.

Завитневич также имеет бизнес-интересы в городе Смела Черкасской области. Поэтому он ожидаемо пытаться повлиять на местные выборы.

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