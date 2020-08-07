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07 августа 2020, 15:37

В Днепре обыскивали офис "ОПЗЖ"

07 августа 2020, 15:37
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Ночью к офису "ОПЗЖ" наведалась государственная фискальная служба
Ночью к офису "ОПЗЖ" наведалась государственная фискальная служба
Фото: Геннадий Гуфман Facebook
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Лидер местного отделения "ОПЗЖ" Геннадий Гуфман не знает, что именно искали налоговики в партийном офисе среди ночи

Об этом сам Геннадий Гуфман сообщил на своей странице в Faсebook, пишет RegioNews.

Прислали ДФС. Ночью. В офис. Наверное, искали Избирательный Кодекс и карту Днепропетровской области. Что еще накануне местных выборов может быть в партийном офисе?

Судя по тому, что без решения суда ломали двери даже в офисы адвокатов, защищены законом от вторжения, думаю, рядом с Избирательным Кодексом я буду держать побольше разных Законов Украины", - рассказал Гуфман.

Обыски в своем офисе Гуфман связывает с предстоящими местными выборами и попытками "Слуг народа" "разобраться" с конкурентами.

Все, кто не "Слуги народа" - теперь враги. Враги "Слуг"? – написал Гуфман.

Нацкорпус, который приходил "в гости" ко мне домой, видимо, не сработал и с задачей не справился. Прислали ДФС. Ночью....

Опубликовано Геннадий Гуфман Четверг, 6 августа 2020 г.

Напомним, вчера в Днепре силовики обыскивали дом и офисы Геннадия Корбана.

Геннадий Корбан пов'связывает обыски в своем доме с Филатовым и "Предложением".

Днепр ОПЗЖ офис обыски Слуга народа выборы
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