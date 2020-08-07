В Днепре обыскивали офис "ОПЗЖ"
Лидер местного отделения "ОПЗЖ" Геннадий Гуфман не знает, что именно искали налоговики в партийном офисе среди ночи
Об этом сам Геннадий Гуфман сообщил на своей странице в Faсebook, пишет RegioNews.
Прислали ДФС. Ночью. В офис. Наверное, искали Избирательный Кодекс и карту Днепропетровской области. Что еще накануне местных выборов может быть в партийном офисе?
Судя по тому, что без решения суда ломали двери даже в офисы адвокатов, защищены законом от вторжения, думаю, рядом с Избирательным Кодексом я буду держать побольше разных Законов Украины", - рассказал Гуфман.
Обыски в своем офисе Гуфман связывает с предстоящими местными выборами и попытками "Слуг народа" "разобраться" с конкурентами.
Все, кто не "Слуги народа" - теперь враги. Враги "Слуг"? – написал Гуфман.
Нацкорпус, который приходил "в гости" ко мне домой, видимо, не сработал и с задачей не справился. Прислали ДФС. Ночью....Опубликовано Геннадий Гуфман Четверг, 6 августа 2020 г.
Напомним, вчера в Днепре силовики обыскивали дом и офисы Геннадия Корбана.
Геннадий Корбан пов'связывает обыски в своем доме с Филатовым и "Предложением".