Нина Южанина будет руководить Полтавской областной ячейкой "Евросолидарности"

Она уже проводит собеседования с кандидатами, которые претендуют возглавить районные ячейки

Она уже проводит собеседования с кандидатами, которые претендуют возглавить районные ячейки

Фото: Нина Южанина Facebook

Нардеп двух созывов Нина Южанина будет исполнять обязанности председателя Полтавской областной ячейки «Европейской солидарности».

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на poltava.to.

Центральный совет партии "Евросолидарность" принял решение о назначении Нины Южаниной исполняющей обязанности председателя Полтавской территориальной организации "ЕС". Соответствующие документы поданы в Минюст", - сообщила руководитель секретариата территориальной организации Лилия Руроева.

По ее словам, центральное руководство партии решило провести "апгрейд партии". Поэтому Нина Южанина сейчас проводит собеседования с кандидатами, претендующими на должности председателей районных партийных организаций.

До назначения Южаниной территориальную ячейку возглавлял Александр Беленький, глава Полтавского областного совета.

По информации СМИ, управлять полтавской ячейкой имели желание предприниматель, основатель газеты и телеканала "Последний Бастион" Геннадий Сикалов и блогер Андрей "Полтава" Карпов, автор "Вата-Шоу". Однако руководство партии решило иначе и назначило неместную нардепа Южанину.

Справка

Южанина Нина Петровна родилась 11 января 1965 года. Получила высшее образование в Технологическом университете Подолья по специальности "бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности".

С 1983 по 2003 годы на предприятиях занимала должности бухгалтера, экономиста, главного бухгалтера; работала в Министерстве финансов, в налоговых органах, которые находились в составе Министерства финансов, возглавляла управление аудита; некоторое время работала в государственной налоговой милиции.

В 2003 году получила сертификат аудитора, выданный Аудиторской палатой Украины.

В 2003 году основала компанию "Европейская аудиторская группа", которой руководила до избрания в парламент.

27 октября 2014 года на внеочередных выборах в парламент избрана народным депутатом Украины от партии "Блок Петра Порошенко" (№ 28 в избирательном списке).

13 мая 2015 года избрана на должность председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики. В 2019 году была избрана народным депутатом Член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Член Центрального Совета партии "Европейская Солидарность".

Живет в Киеве, имеет сына и внука.

Напомним, недавно стало известно, что Владимир Вятрович возглавил Ивано-Франковскую территориальную организацию "Европейской Солидарности"