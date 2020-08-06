В "Голосе" признали, что уход Вакарчука ударил по рейтингу партии

В партии уверены, что "выкарабкаются" из рейтинговой ямы

В партии уверены, что "выкарабкаются" из рейтинговой ямы

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Об этом рассказала в интервью изданию "Украинская правда” глава партии Кира Рудык.

Отвечая на вопрос о том, как уход Вакарчука из парламента обозначился на рейтингах партии, она заявила: "Плохо. Это правда”.

У нас было падение к январю-февралю. Это было связано с тем, что мы не позиционируемся и плохо коммуницируем. Затем март – меня выбирают главой партии. Затем начинаем говорить: "Шмыгаль, Аваков”, мы растем, растем, растем. Затем Славик – и пошло вниз. Сейчас у меня план – только расти. Славик ушел когда, в конце июня? Ну вот сейчас потихоньку восстанавливаем бренд”, – отметила Рудык.

Она добавила, что уход Вакарчука стал "ударом” для партии, но выразила уверенность, что "Голос” "выкарабкается”.

Я знала, что так будет… Как глава партии я знала, что это будет удар. Но я также знала, что мы выкарабкаемся – точно выкарабкаемся… Я знаю прекрасно, что можно было делать как-то лучше, наверное, форматировать, чтобы мы не потеряли столько рейтинга и так далее. Но мы тоже не так просты”, – заявила Рудык.

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