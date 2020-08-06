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06 августа 2020, 20:40 2

В "Голосе" признали, что уход Вакарчука ударил по рейтингу партии

06 августа 2020, 20:40 2
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В партии уверены, что "выкарабкаются" из рейтинговой ямы
В партии уверены, что "выкарабкаются" из рейтинговой ямы
Фото: Instagram
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Уход основателя партии "Голос" Святослава Вакарчука из Верховной Рады спровоцировал падение рейтингов политсилы.

Об этом рассказала в интервью изданию "Украинская правда” глава партии Кира Рудык.

Отвечая на вопрос о том, как уход Вакарчука из парламента обозначился на рейтингах партии, она заявила: "Плохо. Это правда”.

У нас было падение к январю-февралю. Это было связано с тем, что мы не позиционируемся и плохо коммуницируем. Затем март – меня выбирают главой партии. Затем начинаем говорить: "Шмыгаль, Аваков”, мы растем, растем, растем. Затем Славик – и пошло вниз. Сейчас у меня план – только расти. Славик ушел когда, в конце июня? Ну вот сейчас потихоньку восстанавливаем бренд”, – отметила Рудык.

Она добавила, что уход Вакарчука стал "ударом” для партии, но выразила уверенность, что "Голос” "выкарабкается”.

Я знала, что так будет… Как глава партии я знала, что это будет удар. Но я также знала, что мы выкарабкаемся – точно выкарабкаемся… Я знаю прекрасно, что можно было делать как-то лучше, наверное, форматировать, чтобы мы не потеряли столько рейтинга и так далее. Но мы тоже не так просты”, – заявила Рудык.

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Голос Кира Рудик Святослав Вакарчук Верховная Рада партия рейтинг
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