В Полтаве в офис партии ОПЗЖ бросили гранату

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет

Фото: МВД

В помещение офиса Полтавской городской организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" бросили гранату.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Илья Кива, передает RegioNews.

В офис партии ОПЗЖ в Полтаве только что представители националистических групп бросили гранату", - написал Кива.

Он также опубликовал видео задымленного помещения офиса после взрыва. В эфире телеканала NewsOne Кива заявил, что жертв удалось избежать.

В наш офис в Полтаве была брошена граната. Человек в маске подбежал к зданию, где на первом этаже размещается офис, и в открытое окно бросил гранату. Секретарь офиса чудом осталась жива, потому что просто вышла помыть руки. Если бы девушка находилась в этой комнате, она бы погибла" - сказал Кива.

Он добавил, что членам полтавской организации неоднократно поступали угрозы.

По информации полиции, правоохранители получили телефонное сообщение о взрыве гранаты в офисе партии, на ул. Пушкина, 88. Туда направилась следственно-оперативная группа и руководитель Полтавского отделения полиции.

Напомним, 29 июня в Краматорске совершено нападение на региональную общественную приемную партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

18 июня в Чернигове авто нардепа от ОПЗЖ Рабиновича забросали яйцами.