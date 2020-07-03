20:49  03 июля
Украина оказалась в зоне высокого риска вспышки полиомиелита
18:17  03 июля
Елена Зеленская выздоровела от коронавируса
18:23  03 июля
Сводка ООС: оккупанты обстреливали ВСУ из гранатометов и минометов
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
03 июля 2020, 18:49 50

В Полтаве в офис партии ОПЗЖ бросили гранату

03 июля 2020, 18:49 50
Читайте також українською мовою
Жертв и пострадавших в результате инцидента нет
Жертв и пострадавших в результате инцидента нет
Фото: МВД
Читайте також
українською мовою

В помещение офиса Полтавской городской организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" бросили гранату.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Илья Кива, передает RegioNews.

В офис партии ОПЗЖ в Полтаве только что представители националистических групп бросили гранату", - написал Кива.

Он также опубликовал видео задымленного помещения офиса после взрыва. В эфире телеканала NewsOne Кива заявил, что жертв удалось избежать.

В наш офис в Полтаве была брошена граната. Человек в маске подбежал к зданию, где на первом этаже размещается офис, и в открытое окно бросил гранату. Секретарь офиса чудом осталась жива, потому что просто вышла помыть руки. Если бы девушка находилась в этой комнате, она бы погибла" - сказал Кива.

Он добавил, что членам полтавской организации неоднократно поступали угрозы.

По информации полиции, правоохранители получили телефонное сообщение о взрыве гранаты в офисе партии, на ул. Пушкина, 88. Туда направилась следственно-оперативная группа и руководитель Полтавского отделения полиции.

Напомним, 29 июня в Краматорске совершено нападение на региональную общественную приемную партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

18 июня в Чернигове авто нардепа от ОПЗЖ Рабиновича забросали яйцами.

Полтава Илья Кива офис Граната
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Полтаве задержали женщину, 18 раз "минировавшую" здание в Киеве
02 июля 2020, 13:02
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Чиновники ОГА, бизнесмены и правоохранители, или Кому принадлежат автовокзалы Сумщины
КВН, БПП и КОНТРАБАС: факторы победы "Слуги народа" на украинском Западе
Все публикации »
Игорь Гришачов
Сергей Возный
Геннадий Москаль
Все блоги »