На Полтавщині презентували туристичний атлас та його "магніти"
Полтавська ОДА долучилася до ініціативи #МандруйУкраїною. Зокрема, розробили й «Туристичний атлас регіону», який містить 25 магнітів, згрупованих за різними гілками туризму: фестивальний (подієвий), паломницький, археологічний, пізнавальний, оздоровчий, активний та промисловий туризм.
Про це розповів на брифінгу голова облдержадміністрації Олег Синєгубов, пише RegioNews.
Ці 25 туристичних об'єктів об’єднали у ТОП-5 існуючих туристичних маршрутів із варіаціями 1 день, 3 дні, 5 днів. Розроблені маршрути є найкомфортнішими в плані доріг, проживання, харчування та супутніх послуг і включають більшість цікавих об’єктів огляду.
Також область визначила 5 туристичних магнітів, які були ініційовані президентом.
За слова очільника області, цей перелік не є остаточний і не обмежується лише 5 об’єктами. Надалі планується їх розвивати та залучати туди більше туристів, й не лише жителів Полтавщини.
Особисто я та мій заступник їздимо по області й на власні очі переконуємося в тому, що ці об’єкти дійсно достойні. Наприклад, нещодавно я побував в Опішні в музеї гончарства – це визначне місце, де працює самовідданий колектив. Не менш важливо – що музей прибутковий. Люди взяли те, що було поруч, і зробили з цього бренд. І я боротимуся за те, щоб цей туристичний об’єкт включили в загальнонаціональний атлас", – сказав Олег Синєгубов.
Заступник голови облдержадміністрації Катерина Рижеченко, розповіла, що визначаючи ТОП-5 туристичних магнітів враховували наступні критерії: доступність упродовж року, популярність серед туристів, розвинута інфраструктура, комплексність послуг, які можуть бути запропоновані туристу: атракції, гастрономія, театралізація, розташування на перетині основних сформованих туристичних маршрутів.
До п’ятірки туристичних магнітів входять:
- Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному
- Національний музей-заповідник М. В. Гоголя
- Державний історико-культурний заповідник "Поле Полтавської битви"
- Полтавський краєзнавчий музей імені В.Кричевського
- Миргородкурорт.
Нагадаємо, один з туристичних магнітів Більське Городище замінили на Миргородкурорт.
Один з критеріїв, який враховували при визначенні магнітів – доступність цілий рік. Більське Городище не виключили з переліку туристичних магнітів. Але в Регіональній Стратегії представили Миргородкурорт. Більськ залишається серед переліку, який був поданий до Офісу Президента. Саме Більськ цікавий у розрізі фестивального туризму. Найпопулярнішим він стає під час проведення Гелон-Фесту. Тож даний об’єкт трохи не підпадає під критерії цього року, саме через карантин", – сказала Катерина Рижеченко.
Раніше повідомлялося, що Полтавщина однією з перших почала виплачувати 300% надбавки медикам, які борються з COVID-19