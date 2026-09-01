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01 сентября 2026, 13:18

Экс-министр обороны Федоров получил бронирование от мобилизации через благотворительный фонд

01 сентября 2026, 13:18
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Фото: Михаил Федоров / Telegram
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Бывший министр обороны Михаил Федоров получил бронирование от мобилизации через международную благотворительную организацию "Фонд Восточная Европа"

Об этом сообщил народный депутат и глава Временной следственной комиссии Верховной Рады Алексей Гончаренко, обнародовав официальный ответ Киевского городского ТЦК и СП, передает RegioNews.

Согласно документу, бронирование Федорова начало действовать 18 июля 2026 и будет действовать до 29 января 2027 года. По словам Гончаренко, Федоров забронировался через четыре дня после того, как уволили правительство Свириденко.

Гончаренко отметил, что экс-министр выполняет работу в фонде и имеет подтверждение необходимости бронирования. В то же время ВСК планирует более детально рассмотреть обстоятельства его работы в организации. Представителей "Фонда Восточная Европа" пригласили на ближайшее заседание ВСК для дачи объяснений.

Напомним, ранее Михаил Федоров согласился на должность советника министра обороны Италии Гвидо Крозетто. Он отметил, что будет помогать Италии развивать технологии современной войны.

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Михаил Федоров мобилизация бронирование от мобилизации благотворительная организация
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