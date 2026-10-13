Сырский заявил, что из-за закупок Федорова на фронте возникал дефицит вооружения

Фото: Главное управление по связям ВСУ

Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о разногласиях с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым по поводу закупок вооружения для армии

Об этом Сырский рассказал в интервью BBC News Украина, передает RegioNews .

По словам бывшего главнокомандующего, потребность армии определяет Генеральный штаб на основании заявок от военных подразделений.

При планировании закупок учитывают тенденции применения вооружения, его эффективность и необходимость для войск. На основе этих данных формируют планы закупок и финансирования.

Однако, как утверждает Сырский, при закупках не всегда учитывались эти потребности.

"Так вот, проблема была в том, что как раз министр обороны проводил закупку определенных видов вооружения, в первую очередь дронов, и предпочитал определенные виды этих дронов, игнорируя потребности армии, которые предоставлялись Генеральным штабом", — заявил Александр Сырский.

Он отметил, что из-за дисбаланса между закупками и реальными потребностями войск возникали проблемы с обеспечением разными видами вооружения и техники. В частности, по его словам, это касалось наземных роботизированных платформ и дальнобойных боеприпасов для артиллерии.

"Мы поставляли пять-шесть процентов, это касалось дальнобойных боеприпасов, например для артиллерии. То есть вот в этом была проблема. Конечно, этот вопрос рассматривался на ставках, вот в чем у нас были недоразумения", - объяснил Сырский.

Он подчеркнул, что проблема заключалась не в закупке беспилотников как таковой, а в неравномерном распределении средств между разными направлениями обеспечения армии.

По его словам, финансирование должно предусматривать синхронные закупки всех видов вооружения и техники, необходимых войскам.

Сырский утверждает, что Федоров самостоятельно определял приоритеты финансирования, из-за чего некоторые нужды оставались необеспеченными.

"А он (эксминистр обороны Михаил Федоров — ред.) делал такой перекос, то есть он считал, что он лучше знает наши потребности, что можно не обращать внимания на наши нужды, и он финансировал, например, дроны на весь год. А закупка, например, тех же НРК или других указанных видов, она не производилась, и получался дефицит", — сказал он.

По словам Сырского, фронту необходимо сбалансированное обеспечение. Кроме беспилотников военным необходимы наземные роботизированные комплексы, пикапы, мотоциклы, квадроциклы, баги и другие средства. Он также отметил, что закупки и поставки требуют времени, поскольку между выделением финансирования и производством техники возникает задержка.

Кроме того, Сырский заявил, что проблемы возникали и с поставкой самих дронов, которые не поступали в полном объеме.

"Вот суть проблемы была - не учитывались интересы войск, вот конфликтная ситуация во многом была", - подытожил он.

Отдельно бывший главнокомандующий прокомментировал заявления Федорова о якобы ультиматумах, предшествовавших кадровым решениям. Сырский возразил, что выдвигал такие требования и отметил, что в то время находился на фронте.

"Да нет, никаких, я вообще на фронте в это время был. Я узнал, когда он сказал, что я какие-то ультиматумы делал, я как раз находился на Лиманском направлении и был на командном пункте одной из бригад, когда я это услышал", - рассказал Сырский.

Комментируя слова президента Владимира Зеленского о разделе ответственности между военным командованием и Министерством обороны, Сырский заявил, что уже объяснил причины недоразумений и не намерен возвращаться к этой теме.

В то же время он подчеркнул, что решение об увольнении входит в полномочия президента.

"Право увольнять с должности - это право Президента, он принял соответствующее решение. Его решение абсолютно в пределах его полномочий", - сказал бывший главнокомандующий.

Сырский также прокомментировал начавшиеся после увольнения Федорова протесты. Среди требований участников было и увольнение самого Сырского. По его словам, тогда он находился на фронте и не понимал, почему ситуацию объясняли конфликтами и ультиматумами.

"Это решение Президента, его полномочия, он увольняет с должности, я же не выводил людей на улицы. Я получал решение Президента, он переговорил, понятно все. То есть каждый должен иметь свое достоинство. И понимание", - подытожил Сырский.

Напомним, что бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после освобождения от должности поступил в докторантуру Национального университета обороны Украины.

Вечером 21 июля президент Владимир Зеленский официально подтвердил увольнение Александра Сырского с поста главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. А также о назначении Михаила Драпатого.

Впоследствии новоназначенный главнокомандующий Вооруженными силами Украины прокомментировал свое назначение и очертил главные принципы дальнейшей работы.

Как известно, увольнение Александра Сырского произошло на фоне протестов в Киеве и других городах Украины, которые начались после отставки Михаила Федорова с должности министра обороны 16 июля. Эксминистр обороны заявил, что главнокомандующий ВСУ блокировал все инициативы его команды.