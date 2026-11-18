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Актер Назар Заднепровский признался, что текущими расходами его семьи руководит жена Ирина. При этом он является тем, кто обеспечивает доход

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

"Я зарабатываю, а отвечает Ира. Формально финансами заведую я, но решать, что купить и на что потратить, – это уже ее дело. Потому что если бы я еще во время съемок постоянно думал о семейных расходах, то вообще не выдержал бы", - говорит артист.

Назар Заднепровский рассказал, что на базовые нужды его семье нужно около тысячи долларов в месяц. Однако значительную часть бюджета они тратят на образование детей: дочь занимается с репетиторами, а сын получает образование в театральном вузе на контрактной основе.

Напомним, ранее мужчина актрисы Наталья Денисенко рассказал, сколько он зарабатывает. По его словам, сумма может отличаться ежемесячно.