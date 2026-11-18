Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет более 1 миллиона 629 тысяч военных. За последние сутки украинские воины ликвидировали 1970 оккупантов, уничтожили две бронемашин, одну РСЗО, два средства ПВО и 34 артсистем