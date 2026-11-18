Фото: полиция

В течение 17 ноября российские войска нанесли 55 ударов по 18 населенным пунктам Сумской области. В результате обстрелов пострадали шесть человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Конотопской громаде в результате ударов беспилотников травмировались мужчины 36 и 79 лет и женщины 69 и 73 года. Повреждены частные домовладения.

В Глуховской громаде из-за атаки дрона пострадали мужчины в возрасте 23 и 33 лет. Также повреждены многоквартирный дом и два автомобиля.

В Путивльской и Поповской громадах повреждены частные дома, а в Краснопольской – многоквартирный дом и частные домовладения.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 692 удара по 55 населенным пунктам области. В результате вражеских атак два человека погибли, еще 49 ранены.