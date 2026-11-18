Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 18 ноября РФ атаковала Украину 141 ударным БпЛА типа Shahed (73 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 126 российских беспилотников.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 7 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, в ночь на 18 ноября российские войска атаковали беспилотниками Днепровский и Никопольский районы Днепропетровщины. Пострадали шесть человек, среди них ребенок.