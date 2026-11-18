Фото: Совет обороны Запорожской области

За прошедшие сутки российские войска нанесли 692 удара по 55 населенным пунктам области

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак два человека погибли, еще 49 ранены.

Враг применил ракеты, авиацию, беспилотники, реактивные системы залпового огня и артиллерию.

В частности:

11 ракетных ударов оккупанты направили по Запорожью.

12 авиаударов нанесли по Одаровке, Григоровке, Шевченковскому, Новорозовке, Ясной Поляне, Голубому, Новоивановке и Счастливому.

514 беспилотников разной модификации, преимущественно FPV, атаковали Запорожье, Вольнянск и десятки других населенных пунктов области.

13 обстрелов из РСЗО зафиксировали по Запорожью, Кушугуму, Камышувахе, Таврическому, Магдалиновке, Одаровке, Орехову, Новосолошиному и Омельнику.

142 артиллерийских удара пришлись на населенные пункты Запорожского и Пологовского районов.

Повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и автомобили. Всего в соответствующие службы поступило 324 сообщения о повреждениях.

Напомним, в течение 17 ноября российские войска более 30 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и ракетами. Ранены 20 человек, в том числе двое детей.