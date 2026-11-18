Фото: ОВА

В ночь на 18 ноября российские войска атаковали беспилотниками Днепровский и Никопольский районы Днепропетровщины

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Днепре повреждены многоквартирный и частный дома, общежитие, парк отдыха и инфраструктура.

В тяжелом состоянии госпитализировали 37-летнюю женщину. Еще четверо пострадавших – мужчины в возрасте 28 и 52 лет, 49-летняя женщина и 15-летний парень – находятся в больнице в состоянии средней тяжести. 58-летней женщине медики оказали помощь на месте.

В Никопольском районе российские беспилотники атаковали Покровскую громаду.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 692 удара по 55 населенным пунктам области. В результате вражеских атак два человека погибли, еще 49 ранены.