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На Тернопольшине двое жителей судили за нападение на военного ТЦК. Они сами спровоцировали конфликт, избивали его ногами и снимали все это на видео

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел в феврале в Тернополе, на улице Леси Украинки. Двое мужчин заметили военного с шевронами ТЦК. Они подошли к нему, начали его оскорблять. Один из них потащил военного за куртку, в результате чего тот упал на землю. Затем оба мужчины стали били мужчину ногами по голове, туловищу и конечностям.

В результате нападения военный получил вывих плечевой кости, раны головы, синяки на висках и многочисленные ссадины на лице.

Суд назначил наказание: пять лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове мужчина на остановке общественного транспорта напал на военных ТЦК. Это случилось, когда к нему подошли, чтобы проверить документы. Трое работников получили резаные раны – ладони, щеки, виски, ключицы. Инцидент зафиксировала камера уличного наблюдения.