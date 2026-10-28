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28 октября 2026, 11:35

Воровали дроны у военных и продавали обратно армии: 16 подозреваемых

28 октября 2026, 11:35
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Правоохранители разоблачили схему похищения военных беспилотников, которым меняли маркировку и повторно продавали армии под видом новой техники

Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский, передает RegioNews.

По данным следствия, организовал схему бывший военнослужащий. К сделке он привлек военных, гражданских посредников и коммерческие предприятия. Участники искали военнослужащих, готовых за деньги передавать беспилотники из воинских частей. Для этого даже был создан отдельный Telegram-канал.

Похищенную технику свозили в мастерскую на Днепропетровщине. Там удаляли заводские номера, меняли маркировку и QR-коды. После этого через подконтрольные предприятия дроны снова снабжали военным, но уже как новые.

Чтобы разоблачить схему, правоохранители провели более 100 обысков в девяти областях Украины и Киеве.

В общем изъяли более 600 беспилотников, из которых более 200 уже идентифицировали как имущество воинских частей. Происхождение остальной техники устанавливают.

По данным следствия, стоимость похищенного военного имущества составляет около 16 млн. грн.

Кроме дронов, во время обысков изъяли:

  • 13 млн грн;
  • 400 тыс. долларов США;
  • золото, серебро и драгоценности;
  • 15 автомобилей.

По делу установили 25 эпизодов противоправной деятельности. Всем 16 подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Правоохранители устанавливают происхождение всей изъятой техники и других возможных участников схемы – от тех, кто обеспечивал похищение дронов, до тех, кто организовывал их повторную продажу войску.

Напомним, в Киеве два адвоката получили подозрения. Они обманули производителя дронов для ВСУ. Адвокаты оказывали мужчине юридические услуги. Они убедили его, что против него якобы открыто уголовное производство, а именно предприятие может лишить статуса критически важного. Для "помощи" они требовали у него 55 тысяч евро.

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