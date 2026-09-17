Четыре дня в лесу: на Житомирщине нашли живой женщину, которая пошла за грибами
В Житомирской области нашли живой женщину, которую разыскивали с 12 сентября. Она пошла в лес за грибами и исчезла
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Женщину удалось обнаружить вечером 16 сентября. Она была истощена и имела признаки переохлаждения, но оставалась живой.
Женщину доставили в больницу, где ей проводят обследование и оказывают необходимую медицинскую помощь.
К поискам подключились правоохранители, спасатели, волонтеры и неравнодушные граждане. Подробности обстоятельств исчезновения и спасения сообщат впоследствии.
Напомним, женщина еще 12 сентября пошла в лес за грибами и заблудилась. Она отправилась в лес около 13:00 в селе Каменный Брид Новоборовской общины. К поисковым работам привлекли около 120 человек.
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