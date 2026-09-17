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Марина Данилюк-Ярмолаева Журналист info@regionews.ua
17 сентября 2026, 09:49

Топ-коррупция, потерянные стратегии и ответственность партнеров: Залужный о реалиях войны

17 сентября 2026, 09:49
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Залужный написал интересную колонку о нынешней войне
Залужный написал интересную колонку о нынешней войне
Фото: Валерий Залужный / Facebook
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Там есть несколько весьма интересных цитат о маркетологах и дельцах. Собственно, я сначала увидела отрывок интервью бетонно-ракетного самородка Ирины Терех, которая что-то там рассказывала о пенисах. Поэтому интересно сравнить два выступления.

"Это война, которая могла закончилась со значительно меньшими потерями, но все те же, кто боялся, что зверь не утолит свои аппетиты и нападет еще и на них, просто сделали вид, что это не их красные линии. Ведь главное – избежать ядерной войны", — пишет Залужный. Это однозначно о наших соседях/партнерах/ситуативных попутчиках.

"Война, которая в результате стала театром сострадания ежедневному убийству целой нации, которая захлебывается от собственной коррупции", — а это уже о топ-коррупции.

"И главное – это война, отдавшая себя в руки маркетологов и дельцов, которые из-за непонимания и отсутствия стратегий лишь разжигают ее костер быстрыми заработками, все больше и больше бравируя стремительным развитием технического прогресса.

Война, которая удивила, потому что прогресс существует не для формирования очертаний ее окончания, а именно для ее продолжения. Ибо для одних – это уверенность в том, что это его не касается, а для других – способ существования и заработка.

Война, где стратегия и глобальные решения остались в истории в самом ее разгаре. И да, история этого не простит, потому что за всем этим стоят люди, а не машины. Вот что такое нынешняя война для истории человечества", — а это уже интересное о маркетологах и заработчанах.

Короче, это выглядит как такой интересный ответ всем этим юным зеленым дарованиям с маленькими оборонными стартапами.

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Украина война Залужный Валерий стратегия партнеры коррупция
 
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