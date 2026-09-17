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17 сентября 2026, 09:35

В Раде будет новый нардеп: ЦИК зарегистрировал Дмитрия Выдолоба

17 сентября 2026, 09:35
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Центральная избирательная комиссия признала Дмитрия Выдолоба избранным и зарегистрировала его народным депутатом Украины от партии "Слуга народа"

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

Выдолоб был следующим кандидатом в избирательном списке партии на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года – занимал 168 место.

Ранее, 4 сентября, ЦИК признал избранным народным депутатом Андрея Луны, однако он подал заявление об отказе от депутатского мандата. В связи с этим Комиссия признала его таким, который не приобрел депутатские полномочия.

Дмитрий Выдолоб обретет депутатские полномочия после принесения присяги народного депутата в Верховной Раде.

Кто такой Дмитрий Видолоб

Имеет образование в сферах социологии, государственного управления и права. В 1997 году окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности социология.

Позже Видолоб получил степень магистра по направлению государственной службы в Хмельницком университете управления и права. Также учился в аспирантуре Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности государственное управление и менеджмент. В 2017 году получил диплом магистра права в Европейском университете.

Профессиональная деятельность Видолоба преимущественно связана с ювелирной отраслью. В 2005 году он стал одним из основателей Союза ювелиров Украины, а с 2008 года возглавляет ассоциацию.

Напомним, 18 августа народные депутаты от Слуги народа Андрей Жупанин и Остап Шипайло подали заявления о досрочном прекращении депутатских полномочий. На следующий день Верховная Рада не поддержала их заявления.

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