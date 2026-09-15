У Путина отреагировали на идею энергетического перемирия с Украиной
Пресссекретарь Владимира Путина Сергей Песков заявил, что Кремль якобы поддерживает идею энергетического перемирия с Украиной, о которой ранее говорил президент США Дональд Трамп
Об этом Песков сказал в комментарии российским медиа, передает RegioNews.
По его словам, в Кремле считают такую инициативу "очень хорошей" и заявляют, что поддерживают контакты с американской стороной.
Песков заявил, что прекращение ударов по энергетическим объектам якобы позволило бы РФ беспрепятственно снабжать собственный внутренний рынок нефтепродуктами.
В то же время, по словам Пескова, для выхода российских нефтепродуктов на мировые рынки необходимо обеспечить "безопасное торговое мореплавание" для танкеров.
Песков добавил, что Кремль продолжит обсуждать эту инициативу с представителями США.
Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина согласилась не наносить удары по энергетическим объектам на территории РФ, а россияне якобы согласились делать то же самое в отношении Украины.
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