11:28  15 сентября
В Винницкой области в реке Южный Буг обнаружили тело мужчины
10:57  15 сентября
На Волыни ночью в результате российского удара загорелся тепловоз
08:44  15 сентября
В Житомирской области перевернулся трактор: погиб 16-летний парень
UA | RU
UA | RU
15 сентября 2026, 14:40

У Путина отреагировали на идею энергетического перемирия с Украиной

15 сентября 2026, 14:40
Читайте також українською мовою
Фото: РосСМИ
Читайте також
українською мовою

Пресссекретарь Владимира Путина Сергей Песков заявил, что Кремль якобы поддерживает идею энергетического перемирия с Украиной, о которой ранее говорил президент США Дональд Трамп

Об этом Песков сказал в комментарии российским медиа, передает RegioNews.

По его словам, в Кремле считают такую инициативу "очень хорошей" и заявляют, что поддерживают контакты с американской стороной.

Песков заявил, что прекращение ударов по энергетическим объектам якобы позволило бы РФ беспрепятственно снабжать собственный внутренний рынок нефтепродуктами.

В то же время, по словам Пескова, для выхода российских нефтепродуктов на мировые рынки необходимо обеспечить "безопасное торговое мореплавание" для танкеров.

Песков добавил, что Кремль продолжит обсуждать эту инициативу с представителями США.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина согласилась не наносить удары по энергетическим объектам на территории РФ, а россияне якобы согласились делать то же самое в отношении Украины.

Читайте также: Энергетическое перемирие: очередной пиар-ход Трампа

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война Кремль перемирие энергетика НПЗ
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
В Киевской области россияне запланировали теракт "под чужим флагом"
15 сентября 2026, 16:05
В Ровенской области полиция задержала мужчину за похищение Volkswagen Touareg
15 сентября 2026, 15:59
В Киеве будут судить мужчину за незаконный сбыт огнестрельного оружия из-за почтаматов
15 сентября 2026, 15:53
Суд продлил арест подозреваемого в убийстве сожительницы, который пытался скрыть преступление
15 сентября 2026, 15:37
Хоронил почти килограмм кокаина в лесу: на Львовщине задержали дельца
15 сентября 2026, 15:01
В Киеве иностранец дал жилье женщине, а затем изнасиловал ее
15 сентября 2026, 14:45
Удар РФ по Одесщине: на птицеферме вспыхнул пожар
15 сентября 2026, 14:27
В Укрнафте разоблачили миллиону схему: новое расследование НАБУ
15 сентября 2026, 14:10
Дружковка под ударами РФ: пограничники показали кадры города из дронов
15 сентября 2026, 13:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Геннадий Друзенко
Юрий Касьянов
Все блоги »