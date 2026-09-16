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16 сентября 2026, 12:46

Атаки на пассажирский транспорт: Сибига призвал партнеров усилить давление на РФ

16 сентября 2026, 12:46
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Фото: из открытых источников
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Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал международных партнеров усиливать давление на Россию в ответ на атаки по пассажирскому транспорту в Украине

Об этом глава МИД заявил в соцсети X, передает RegioNews.

Он отреагировал на утренний удар российского FPV-дрона по пассажирскому автобусу в Никопольском районе, а также на атаку РФ по поезду Киев-Николаев, пассажиров и экипаж которого вовремя эвакуировали.

Сибига подчеркнул, что каждая российская атака должна повлечь за собой новые санкции против доходов РФ, ее технологий, производства и цепей поставок.

По словам Министра, Россия систематически атакует пассажирские поезда, локомотивы, вокзалы и железнодорожные маршруты, понимая их значение для гражданского населения, эвакуации и экономики Украины.

Он также призвал партнеров предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны и перехватчики.

Напомним, утром 16 сентября российские войска атаковали рейсовый автобус Никопольщины. В результате атаки погибли пять человек. Еще по меньшей мере семь человек получили ранения.

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