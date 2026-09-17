08:11  17 вересня
В Умані під час Рош га-Шана знайшли тіло 45-річного хасида
01:35  17 вересня
Співачка Lida Lee зізналась, з чого насправді почалась її кар'єра
23:55  16 вересня
Бензин в Україні все дорожче: що відбувається з цінниками на АЗС
UA | RU
UA | RU
17 вересня 2026, 08:59

"Пекельні" санкції проти РФ: Палата представників США схвалила законопроєкт

17 вересня 2026, 08:59
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Палата представників Конгресу США 16 вересня ухвалила законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та Ірану

Про це пише DW із посиланням на агентства Reuters та Associated Press, передає RegioNews.

Документ підтримали 262 конгресмени, 159 виступили проти. Тепер його передадуть президенту США Дональду Трампу на підпис.

Законопроєкт отримав назву Закон Ліндсі О. Грема про санкції проти Росії та Ірану 2026 року на честь покійного сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який був одним із його авторів. У Палаті представників документ підтримали 203 республіканці та 58 демократів.

Документ передбачає розширення санкцій проти російського керівництва, фінансових установ, енергетичного сектору та суден так званого тіньового флоту, які використовують для обходу санкцій.

Окреме положення законопроєкту надає президенту США повноваження запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські нафту та газ. Серед потенційних цілей таких заходів називають Китай та Індію. Водночас документ передбачає винятки для країн, які скорочують залежність від російських енергоносіїв.

Законопроєкт також містить додаткові санкції щодо Ірану.

Дебати навколо законопроєкту

Частина демократів виступила проти документа через положення про мита. Критики вважають, що законопроєкт надає президенту надто широкі повноваження для їх запровадження та може створити економічні ризики для США і торговельних партнерів.

Водночас прихильники законопроєкту заявляють, що нові обмеження мають посилити економічний тиск на Росію та скоротити доходи, які використовуються для фінансування війни проти України.

Як відомо, 10 липня 2026 року сенатор Ліндсі Грем перебував з десятим поспіль візитом в Україні, зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, з яким обговорював питання санкцій проти РФ, а 12 липня помер внаслідок раптової хвороби.

Згодом повідомлялося, що Трамп готовий підтримати двопартійний законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, який упродовж тривалого часу просував сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дональд Трамп Росія санкції Україна РФ Іран США законопроєкт
Атаки на пасажирський транспорт: Сибіга закликав партнерів посилити тиск на РФ
16 вересня 2026, 12:46
У Путіна відреагували на ідею енергетичного перемир'я з Україною
15 вересня 2026, 14:40
Всі новини »
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
Через атаки РФ є знеструмлення в семи областях – Міненерго
17 вересня 2026, 10:43
У Харкові через удар РФ постраждала працівниця торгового центру
17 вересня 2026, 10:39
Ворог знову вдарив по Києву: спалахнула пожежа в Подільському районі
17 вересня 2026, 10:31
Нардеп Пушкаренко погрожував естонським чиновникам через розподіл допомоги Україні – ЗМІ
17 вересня 2026, 10:24
Росіяни вдарили по ТЦ в Харкові
17 вересня 2026, 10:07
Чотири дні в лісі: на Житомирщині знайшли живою жінку, яка пішла по гриби
17 вересня 2026, 09:51
Топ-корупція, втрачені стратегії та відповідальність партнерів: Залужний про реалії війни
17 вересня 2026, 09:49
У Раді буде новий нардеп: ЦВК зареєструвала Дмитра Видолоба
17 вересня 2026, 09:35
Росіяни всю ніч та ранок атакували Київщину: пошкоджені 33 об'єкти
17 вересня 2026, 09:18
Ракетно-дроновий удар по Києву: кількість постраждалих зросла до 16
17 вересня 2026, 09:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Микола Княжицький
Всі блоги »