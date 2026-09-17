"Пекельні" санкції проти РФ: Палата представників США схвалила законопроєкт

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Палата представників Конгресу США 16 вересня ухвалила законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та Ірану

Про це пише DW із посиланням на агентства Reuters та Associated Press, передає RegioNews.

Документ підтримали 262 конгресмени, 159 виступили проти. Тепер його передадуть президенту США Дональду Трампу на підпис.

Законопроєкт отримав назву Закон Ліндсі О. Грема про санкції проти Росії та Ірану 2026 року на честь покійного сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який був одним із його авторів. У Палаті представників документ підтримали 203 республіканці та 58 демократів.

Документ передбачає розширення санкцій проти російського керівництва, фінансових установ, енергетичного сектору та суден так званого тіньового флоту, які використовують для обходу санкцій.

Окреме положення законопроєкту надає президенту США повноваження запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські нафту та газ. Серед потенційних цілей таких заходів називають Китай та Індію. Водночас документ передбачає винятки для країн, які скорочують залежність від російських енергоносіїв.

Законопроєкт також містить додаткові санкції щодо Ірану.

Дебати навколо законопроєкту

Частина демократів виступила проти документа через положення про мита. Критики вважають, що законопроєкт надає президенту надто широкі повноваження для їх запровадження та може створити економічні ризики для США і торговельних партнерів.

Водночас прихильники законопроєкту заявляють, що нові обмеження мають посилити економічний тиск на Росію та скоротити доходи, які використовуються для фінансування війни проти України.

Як відомо, 10 липня 2026 року сенатор Ліндсі Грем перебував з десятим поспіль візитом в Україні, зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, з яким обговорював питання санкцій проти РФ, а 12 липня помер внаслідок раптової хвороби.

Згодом повідомлялося, що Трамп готовий підтримати двопартійний законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, який упродовж тривалого часу просував сенатор-республіканець Ліндсі Грем.