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14 июля 2026, 07:44

Трамп готов поддержать законопроект о санкциях против России, который продвигал Грэм

14 июля 2026, 07:44
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Фото: из открытых источников
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Президент США Дональд Трамп готов поддержать двухпартийный законопроект об усилении санкций против России, который долгое время продвигал сенатор-республиканец Линдси Грэм

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома, сообщает RegioNews.

По данным телеканала, поддержка со стороны Трампа может существенно ускорить принятие документа, над которым Грэм работал много лет. Ранее сенатор-демократ Ричард Блументаль и сам Грэм заявляли, что администрация президента согласовала ключевые положения законопроекта после длительных переговоров.

В то же время, до сих пор оставалось непонятным, поддержит ли документ лично Дональд Трамп, ведь раньше он неоднократно критиковал законопроект и настаивал на более широких президентских полномочиях по самостоятельному введению санкций. По информации CNN, теперь Белый дом готов поддержать его принятие.

Законопроект предусматривает возможность введения высоких пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, природный газ и уран. Инициатива призвана усилить экономическое давление на Россию из-за войны против Украины.

Как известно, Линдси Грэм, бывший многолетним сенатором-республиканцем от Южной Каролины, внезапно скончался в субботу, 11 июля. Еще 10 июля сенатор находился с визитом в Украине.

Напомним, в начале июня президент Владимир Зеленский встретился с лидерами Великобритании, Франции и Германии. Основной темой стали вопросы безопасности и защиты Украины и дипломатические пути активизации переговорного процесса.

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Дональд Трамп Россия санкции Украина США законопроект пошлина
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