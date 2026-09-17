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17 сентября 2026, 07:45

Зеленский готов провести выборы хоть завтра: что мешает

17 сентября 2026, 07:45
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы хоть завтра, однако во время войны это невозможно

Об этом он сказал в интервью CBS News, передает RegioNews.

По словам Зеленского, проведение выборов во время войны противоречит Конституции и избирательному законодательству, а также создает значительные проблемы безопасности.

"Я готов провести их хоть завтра, но если будет продолжаться война, вы не можете это сделать, ни в соответствии с Конституцией, ни в избирательном законодательстве, ни в ситуации безопасности в первую очередь. Как люди будут голосовать, когда дети не могут ходить в школу?", – подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что сложно организовать голосование, когда миллионы украинцев находятся за границей, а часть территорий страны остается оккупированной.

Отдельно Зеленский упомянул о гражданах на временно оккупированных территориях. Он поставил под вопрос возможность обеспечить там контроль за избирательным процессом из-за присутствия российских военных.

"Будут ли они голосовать? Как они будут голосовать, и кто там будет контролировать процесс голосования? Там присутствуют российские солдаты", – сказал он.

Также президент заявил, что сейчас проведение выборов поддерживают люди, желающие заниматься политикой. В то же время, по его мнению, во время войны главным приоритетом должно оставаться достижение мира.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что в Украине необходимо провести выборы. Американский лидер намекнул, что в стране тему войны используют для того, чтобы их не проводить.

В свою очередь, Владимир Зеленский подчеркнул, что готов к выборам, а заявления о том, что он якобы "цепляется" за кресло, назвал "неадекватной историей".

По словам заместителя главы ЦИК Сергея Дубовика, для организации честного и свободного голосования по международным стандартам требуется около шести месяцев и не менее 20 миллиардов гривен.

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