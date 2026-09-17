В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации детей: перечень населенных пунктов

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На Донетчине расширяют зону обязательной эвакуации детей принудительным способом. Речь идет об отдельных населенных пунктах Святогорской, Славянской и Новодонецкой общин

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

В Святогорской общине эвакуация будет касаться детей из сел Адамовка, Глубокая Макатиха, Никольское и Крестище.

В Славянске в список вошли десятки улиц, переулков и въездов. Также обязательную эвакуацию детей вводят в селе Сухановка – в частности, с улиц Героев Неба, Горовая, Заречная, Луговая, Торецкая и переулка Лугового.

В Новодонецкой общине эвакуация будет касаться детей из поселка Новодонецкое и сел Иверское, Новосамарское и Шостаковка.

Эвакуацию будут проводить в сопровождении родителей, заменяющих их лиц или законных представителей. В организацию процесса привлечены местные военные администрации, полиция, спасатели и службы по делам детей.

По словам Филашкина, людей будут сопровождать на всех этапах – от выезда до приемного пункта и последующего размещения в более безопасных регионах.

"Все решения принимаем с одной целью – не допустить новых жертв среди детей", – подчеркнул глава области.

Филашкин призвал родителей не медлить с эвакуацией и не подвергать детей опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что на Синельниковщине Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми еще из 16 населенных пунктов Николаевской, Петропавловской и Украинской общин.