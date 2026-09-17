08:11  17 сентября
В Умани во время Рош ха-Шана нашли тело 45-летнего хасида
01:35  17 сентября
Певица Lida Lee призналась, с чего на самом деле началась ее карьера
23:55  16 сентября
Бензин в Украине все дороже: что происходит с ценниками на АЗС
UA | RU
UA | RU
17 сентября 2026, 07:29

900 ударов за сутки: россияне атаковали Запорожскую область, есть раненые

17 сентября 2026, 07:29
Читайте також українською мовою
Фото: Запорожская ОВА
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки российские войска нанесли 900 ударов по 50 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак пять человек получили ранения.

По данным областных властей, оккупанты осуществили:

  • 6 ракетных ударов по Запорожью;
  • 22 авиационных удара по Запорожью и населенным пунктам области;
  • 662 атаки БпЛА разных модификаций;
  • 5 обстрелов из РСЗО;
  • 205 артиллерийских ударов.

В результате обстрелов повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, автомобили и хозяйственные постройки. В общем поступило 78 сообщений о повреждениях.

Напомним, в течение 16 сентября российские войска более 20 раз атаковали Днепропетровщину беспилотниками и артиллерией. В результате обстрелов погибли пять человек, еще семеро получили ранения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожская область Запорожье война российская армия обстрелы раненые
В Запорожье россияне атаковали энергетиков: в каком состоянии пострадала работница
16 сентября 2026, 22:55
В Херсонской области от российской агрессии погиб пожилой мужчина, еще 9 человек ранены
16 сентября 2026, 22:05
Дроновая атака на Херсон: оккупанты попали в жилую многоэтажку
16 сентября 2026, 13:47
Все новости »
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
Россияне всю ночь и утро атаковали Киевщину: повреждены 33 объекта
17 сентября 2026, 09:18
Ракетно-дроновый удар по Киеву: количество пострадавших возросло до 16
17 сентября 2026, 09:15
"Адские" санкции против РФ: Палата представителей США одобрила законопроект
17 сентября 2026, 08:59
РФ атаковала Украину "Ониксами", "Искандерами", "Калибрами" и дронами: есть попадания на 36 локациях
17 сентября 2026, 08:54
Рада не поддержала повышение штрафов за превышение скорости
17 сентября 2026, 08:46
В Сумской области из-за вражеских ударов погиб мужчина, еще 15 человек пострадали
17 сентября 2026, 08:39
Ночные удары по Днепровщине: враг атаковал два района
17 сентября 2026, 08:27
Российская армия потеряла за сутки в Украине почти 2000 военных
17 сентября 2026, 08:13
В Умани во время Рош ха-Шана нашли тело 45-летнего хасида
17 сентября 2026, 08:11
В Кропивницком под вражеским ударом оказался объект критической инфраструктуры
17 сентября 2026, 07:56
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Николай Княжицкий
Виталий Портников
Все блоги »