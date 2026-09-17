900 ударов за сутки: россияне атаковали Запорожскую область, есть раненые
За прошедшие сутки российские войска нанесли 900 ударов по 50 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате вражеских атак пять человек получили ранения.
По данным областных властей, оккупанты осуществили:
- 6 ракетных ударов по Запорожью;
- 22 авиационных удара по Запорожью и населенным пунктам области;
- 662 атаки БпЛА разных модификаций;
- 5 обстрелов из РСЗО;
- 205 артиллерийских ударов.
В результате обстрелов повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, автомобили и хозяйственные постройки. В общем поступило 78 сообщений о повреждениях.
Напомним, в течение 16 сентября российские войска более 20 раз атаковали Днепропетровщину беспилотниками и артиллерией. В результате обстрелов погибли пять человек, еще семеро получили ранения.
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