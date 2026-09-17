Фото: ОВА

Практически всю ночь 17 сентября Одесщина находилась под массированной комбинированной атакой врана. В результате ударов пострадали семь человек, среди которых двое детей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Один из российских беспилотников попал в 19-многоэтажный дом в Одессе. Разрушены 10 квартир с 14-го по 16-й этажи, повреждены 11 автомобилей. Пострадали три человека, в том числе 4-летний ребенок.

Другие вражеские удары повредили по меньшей мере пять частных домов, детский сад, общежитие, летнюю площадку ресторана, складские и гаражные помещения и легковые автомобили.

Пострадали еще четыре человека, среди них – пожилая женщина и 13-летний ребенок.

На местах попаданий продолжаются аварийно-спасательные работы.

Работают спасатели, медики, коммунальные службы и правоохранители, идет ликвидация последствий атаки.

Напомним, в ночь на 17 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В результате атаки в нескольких районах столицы повреждены жилые и нежилые здания, складские помещения и офис.