Зеленський готовий провести вибори хоч завтра: що заважає

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий провести вибори хоч завтра, однак під час війни це неможливо

Про це він сказав в інтерв’ю CBS News, передає RegioNews.

За словами Зеленського, проведення виборів під час війни суперечить Конституції та виборчому законодавству, а також створює значні безпекові проблеми.

"Я готовий провести їх хоч завтра, але якщо триватиме війна, ви не можете це зробити, ані відповідно до Конституції, ані до виборчого законодавства, ані до безпекової ситуації в першу чергу. Як люди будуть голосувати, коли діти не можуть ходити до школи?", – наголосив глава держави.

Президент зазначив, що складно організувати голосування, коли мільйони українців перебувають за кордоном, а частина територій країни залишається окупованою.

Окремо Зеленський згадав про громадян на тимчасово окупованих територіях. Він поставив під сумнів можливість забезпечити там контроль за виборчим процесом через присутність російських військових.

"Чи будуть вони голосувати? Як вони будуть голосувати, і хто там буде контролювати процес голосування? Там присутні російські солдати", – сказав він.

Також президент заявив, що зараз проведення виборів підтримують люди, які хочуть займатися політикою. Водночас, на його думку, під час війни головним пріоритетом має залишатися досягнення миру.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що в Україні необхідно провести вибори. Американський лідер натякнув, що в країні тему війни використовують для того, щоб їх не проводити.

У свою чергу, Володимир Зеленський наголосив, що готовий до виборів, а заяви про те, що він нібито "чіпляється" за крісло, назвав "неадекватною історією".

За словами заступника голови ЦВК Сергія Дубовика, для організації чесного і вільного голосування за міжнародними стандартами потрібно близько шести місяців та щонайменше у 20 мільярдів гривень.

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