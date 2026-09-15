Владимир Зеленский уволил Руслана Кравченко с должности Генпрокурора
Президент Владимир Зеленский 15 сентября уволил Руслана Кравченко с должности Генерального прокурора. Накануне соответствующее решение согласовала Верховная Рада
Соответствующий указ №932/2026 от 15 сентября был обнародован на сайте главы государства, передает RegioNews .
В указе указано:
"Уволить Кравченко Руслана Андреевича с должности Генерального прокурора".
Таким образом, решение об увольнении Кравченко оформлено указом президента после согласования Верховной Радой.
Напомним, что Верховная Рада на заседании 15 сентября поддержала увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
Утром 14 сентября генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что подписал сообщение о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко также отметил, что раньше его от принятия таких решений якобы сдерживал президент Владимир Зеленский, а также представители антикоррупционных органов.
Глава государства заявил, что для Кравченко есть только один путь – увольнение с должности. Зеленский призвал народных депутатов безотлагательно поддержать его увольнение.
Впоследствии стало известно, что генпрокурор уехал за границу . По его словам, он находится в служебной командировке, в ходе которой планирует встречи с международными партнерами.
Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора.
Директор НАБУ Семен Кривонос заявил журналистам, что не получал подозрения , о подписании которого ранее говорил отстраненный генпрокурор Руслан Кравченко. Руководитель САП Александр Клименко также заявил, что никто из его близких не получал подозрений.
В Офисе генпрокурора также опровергли информацию о подозрении руководителю НАБУ и подчеркнули, что правовых оснований для объявления не было.