Зеленский заявил о двух попытках РФ атаковать его самолет дронами в Молдове

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Об этом президент Украины рассказал в интервью CBS News, передает RegioNews .

По словам Зеленского, первый подобный инцидент произошел во время его пребывания в Молдове. Президент связал атаку с пребыванием там его самолета.

"В Молдове находился мой президентский самолет, и именно поэтому они атаковали Молдову", - сказал Владимир Зеленский.

Он также сообщил еще один подобный случай при возвращении в Украину через Кишинев. По словам президента, тогда один или два российских беспилотника снова вошли в воздушное пространство Молдовы.

Об этом втором инциденте ранее публично не сообщали.

Таким образом, Зеленский заявил о двух попытках атаковать его самолет российскими дронами в течение последних нескольких недель, обе связаны с пребыванием самолета в Молдове.

Напомним, что 8 сентября Зеленский вместе с супругой прилетели в Норвегию, чтобы принять участие в похоронах короля Гаральда, а также провести переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Позже Стере рассказал, что самолет президента Украины чуть не сбил беспилотник во время взлета из Молдовы.