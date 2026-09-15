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Владимир Фесенко политолог info@regionews.ua
15 сентября 2026, 12:00

Юридическая взрывчатка под НАБУ: финал каденции Руслана Кравченко

15 сентября 2026, 12:00
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«Карфаген» наносит ответный удар
«Карфаген» наносит ответный удар
Руслан Кравченко. Фото: Офис генпрокурора
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Руслан Кравченко громко хлопнул дверью Офиса Генпрокурора перед своим увольнением с должности. "Карфаген" нанес ответный удар. Это и информационная контратака с обвинениями в адрес руководителей НАБУ и САП, а главное – подозрение директору НАБУ. Подозрение – это процессуальное действие. И Руслан Кравченко напоследок воспользовался своими полномочиями Генпрокурора. Это подозрение может "зависнуть", если не будет лично вручено подозреваемому и не будет передано в суд. Его может отозвать новый Генпрокурор, или и.о. Генпрокурора, по сугубо формальным обстоятельствам. Но оно может остаться миной замедленного действия, юридической взрывчаткой под директором НАБУ, а соответственно и фактором сдерживания его дальнейшей активности.

Передавать это подозрение в суд и тем самым начинать именно сейчас полноценную юридическую атаку на НАБУ для Офиса Президента Украины и для Офиса Генпрокурора является слишком рискованным. Можно таким образом спровоцировать еще более глубокую политическую и еще и институциональную кризис, чем летом после увольнения Михаила Федорова с должности министра обороны, да еще и вызвать большие проблемы в отношениях с международными партнерами. В условиях бюджетного кризиса и эскалации войны это было бы почти самоубийством.

С высокой вероятностью наши европейские друзья сейчас настойчиво советуют Зеленскому и Буданову не делать глупостей. Мне кажется, что Президент Украины и руководитель его Офиса также понимают соответствующие риски. Для них в нынешних условиях наоборот надо успокоить и стабилизировать ситуацию и вокруг Генпрокуратуры и относительно разнообразных антикоррупционных расследований. Поэтому лучше это "подозрение" взять в рамочку и повесить на заметную стенку, и на память, и как напоминание о пресловутом "ружье", которое может при случае и выстрелить.

А для Руслана Кравченко это "подозрение" становится инструментом политической и правовой самозащиты в дальнейшей борьбе за свою свободу от посягательств НАБУ. Подозрений в его адрес пока нет. Но оно может появиться, и тогда экс-генпрокурор будет называть это местью за его процессуальные действия против руководителя НАБУ. Однако это уже другая история.

Что касается нового Генпрокурора, то почему-то мне кажется, что у нас пока будет и.о. (временно исполняющий обязанности) Генпрокурора. Назначить нового Генпрокурора в Раде именно сейчас будет тяжело и рискованно, поэтому для Президента лучше подождать определенное время. Это уже апробированная методика.

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Руслан Кравченко генпрокурор Генпрокуратура НАБУ Карфаген подозрение
 
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