РФ готовит дешевые ракеты, которые быстрее реактивных дронов

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Россияне готовят новые ракеты против Украины. Ожидается, что эти ракеты могут быть дешевле в производстве.

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

Советник президента Сергей Бескрестнов ("Флэш") отметил, что примерно через полгода у россиян могут появиться новые ракеты. Ожидается, что это будут дешевле в производстве ракеты, которые будут развивать скорость 500-750 км/ч.

При этом, по словам советника президента, скоро Украина получит реактивные перехватчики, способные прикрыть Киев. Именно поэтому россияне делают ставки на маленькие и дешевые крылатые ракеты.

Напомним, ранее военные рассказали, что у врага появились новые "маршруты запусков" для дронов.