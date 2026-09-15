11:28  15 сентября
В Винницкой области в реке Южный Буг обнаружили тело мужчины
10:57  15 сентября
На Волыни ночью в результате российского удара загорелся тепловоз
08:44  15 сентября
В Житомирской области перевернулся трактор: погиб 16-летний парень
UA | RU
UA | RU
15 сентября 2026, 19:59

В Черкасской обломки вражеского БпЛА повредили частную усадьбу

15 сентября 2026, 19:59
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Черкасской области
Читайте також
українською мовою

В Золотоношском районе Черкасской обломки сбитого российского беспилотника упали на территорию частной усадьбы. В результате поврежден жилой дом и возник пожар. Предварительно люди не пострадали

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

При отражении воздушной атаки РФ обломки сбитого БпЛА упали на территорию частного домовладения в Золотоношском районе.

Из-за падения обломков загорелось здание. Пожар оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.

На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники полиции и другие профильные службы. Стражи порядка обследуют территорию и устанавливают полный объем повреждений.

Травмированных на месте происшествия не обнаружили.

Полиция призывает жителей Черкасщины во время воздушной тревоги соблюдать требования безопасности и не приближаться к местам падения обломков до завершения работы взрывотехников.

Напомним, что российские военные 15 сентября нанесли удар беспилотником по Кривому Рогу на Днепропетровщине . В результате атаки 37-летний мужчина получил ранения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрел Черкасская область БПЛА
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
В Херсонской области из-за вражеских обстрелов погиб человек, четверо раненых
15 сентября 2026, 20:56
РФ готовит дешевые ракеты, которые быстрее реактивных дронов
15 сентября 2026, 20:35
На Днепропетровщине из-за российских атак ранены два человека
15 сентября 2026, 20:20
Дело Кравченко: это информационное сражение Зеленский явно проиграл.
15 сентября 2026, 20:15
На Прикарпатье мужчина продал чужое имущество более чем на 5 миллионов
15 сентября 2026, 19:55
На Буковине прокуратура требует пожизненного заключения за повторное сексуальное насилие над ребенком
15 сентября 2026, 19:48
В Николаеве родителей приговорили к 10 и 11 годам за продажу новорожденного ребенка
15 сентября 2026, 19:30
В Киеве "нагрели" более 130 миллионов на "бесплатных вагонах": НАБУ разоблачило схему
15 сентября 2026, 19:05
В Ровно задержан подозреваемый в поджоге автомобиля военнослужащего
15 сентября 2026, 18:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Геннадий Друзенко
Юрий Касьянов
Все блоги »