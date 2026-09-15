В Черкасской обломки вражеского БпЛА повредили частную усадьбу
В Золотоношском районе Черкасской обломки сбитого российского беспилотника упали на территорию частной усадьбы. В результате поврежден жилой дом и возник пожар. Предварительно люди не пострадали
Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .
При отражении воздушной атаки РФ обломки сбитого БпЛА упали на территорию частного домовладения в Золотоношском районе.
Из-за падения обломков загорелось здание. Пожар оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.
На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники полиции и другие профильные службы. Стражи порядка обследуют территорию и устанавливают полный объем повреждений.
Травмированных на месте происшествия не обнаружили.
Полиция призывает жителей Черкасщины во время воздушной тревоги соблюдать требования безопасности и не приближаться к местам падения обломков до завершения работы взрывотехников.
Напомним, что российские военные 15 сентября нанесли удар беспилотником по Кривому Рогу на Днепропетровщине . В результате атаки 37-летний мужчина получил ранения.