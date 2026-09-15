На Прикарпатье мужчина продал чужое имущество более чем на 5 миллионов

Фото: Национальная полиция

В Прикарпатье разоблачили мужчину на мошенничестве. Он обманул найм на более 5 миллионов

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Муж получил от знакомых дорогие автомобили и документы на недвижимость. Он обещал им выгодно реализовать имущество. Однако в результате владельцы остались без денег. Мошенник переоформлял автомобили на других лиц с поддельными документами.

Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве 77-летний мужчина отдал мошенникам все сбережения , поверив, что общается с сотрудниками Службы безопасности. Пенсионер передал одному из участников схемы более 27 тысяч долларов, около 13 тысяч евро и 1800 швейцарских франков.